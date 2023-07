Economia: Cipess approva provvedimenti su infrastrutture, politiche di coesione, salute, ricostruzione post sisma, ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato ha, inoltre, udito le seguenti informative: primo atto integrativo al Contratto di Programma Rfi 2022-2026 – parte Investimenti e Primo atto integrativo al Contratto di Programma Rfi 2022-2026 – parte Servizi. Informativa ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112. Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione internazionale. Parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Informativa annuale sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2022 e al primo semestre 2023; informativa ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32: linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio di Roma Capitale - ordinanze n. 2 e n. 3 del commissario straordinario relative all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del quadro economico; informativa sull’utilizzo delle risorse concernenti investimenti in edilizia sanitaria di cui al punto 2, lett c), della delibera Cipe 24 luglio 2019, n. 51; relazione annuale sullo stato di attuazione del programma straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 (delibera Cipe 24 luglio 2019, n. 51 – punto 4); relazione annuale sullo stato di attuazione 2021 e 2022 della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; relazioni sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie per le annualità 2016-2019 ripartite ai siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto – legge 14 novembre 2003, n. 314; informativa del Segretario del Cipess sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, legge 16 gennaio 2003, n 3; informativa sulla Relazione annuale per il 2022 sulle attività Dipe in materia di Partenariato pubblico-privato; ricostruzione sisma regione Abruzzo 2009: informativa concernente la Relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre 2022 delle risorse assegnate dal Cipess per l’attuazione del Programma Restart. (Rin)