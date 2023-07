Diritti: assessora Sicurezza Roma, bene Procura che impugna sentenza di violenza su minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alla Sicurezza di Roma, Monica Lucarelli, in una nota esprime soddisfazione in merito ai fatti - emersi sulla stampa - che hanno visto la Procura di Roma impugnare la sentenza di assoluzione di un collaboratore scolastico dell'istituto Cine Tv Roberto Rossellini, accusato di aver molestato una ragazza minorenne all'interno della scuola. "Bene la Procura di Roma che impugna la sentenza - spiega Lucarelli -. Per le donne ci sono attimi che durano una vita. Un sorriso amaro, da una parte la giusta impugnazione dall'altra una motivazione che continua a basarsi sul tempo della molestia e non sul gesto. Cinque, dieci o trenta secondi - prosegue -. Non è una gara a chi rimane più tempo sott'acqua e ci sono tempi che soggettivamente si percepiscono dilatati e sono i tempi della violenza. Sì, perché molestare una donna, palparla è violenza, uno schiaffo è violenza. Non dobbiamo aspettare il tempo giusto per denunciare". (segue) (Com)