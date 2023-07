Diritti: assessora Sicurezza Roma, bene Procura che impugna sentenza di violenza su minorenne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve formazione, fondi per sensibilizzare e educare alla parità di genere tutti ma soprattutto chi ha un ruolo decisionale - prosegue Lucarelli -. È necessario cambiare il paradigma, smettere di considerare violenza solo ciò che potrebbe uccidere, ci sono gesti che ledono la vita di chi li subisce, che lasciano una lacerazione profonda che è difficile ricucire. Non lasciamole da sole, non giudichiamole altrimenti smetteranno di denunciare e avremo un mondo peggiore di questo", conclude. (Com)