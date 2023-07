Sport: Abodi, una scuola su due senza palestra, questione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola su due non ha palestra. Lo ha detto il ministro dello Sport e dei giovani, Andrea Abodi, intervenendo al congresso nazionale Fmsi - Federazione medica sportiva italiana, in corso a Roma. "Siamo tra i primi paesi Ocse - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nella classifica della sedentarietà. Siamo più sedentari al Sud, rispetto al Nord. E siamo più sedentari quando si ha solo un diploma di scuola elementare - ha aggiunto Abodi -. L'attività sportiva cresce al crescere della scolarità, quindi vuol dire che è un fatto indubbiamente culturale. Su questo deve ancora una volta entrare in gioco la multidisciplinarietà - ha osservato il ministro -. Se è vero che il futuro nasce dalla scuola, allora mi chiedo: come mai una scuola su due non ha la palestra? Come mai nella scuola primaria iniziamo a fare attività motoria solo in quinta elementare e solo un'ora o due ore?", ha aggiunto il ministro. Stiamo lavorando "con il ministro dell’Istruzione, perché il nostro futuro parte dalla scuola, e poi si trascina di generazione in generazione, anche perché il concetto di transgenerazionalità passa dall’alfabetizzazione della base", ha concluso Abodi. (Rin)