Viabilità: sulla A4 Milano-Brescia incidente nel tratto compreso tra Raccordo Tangenziale Est di Milano e Trezzo

20 luglio 2021

- Intorno alle ore 17.30 sulla A4 Milano – Brescia nel tratto compreso tra il Raccordo Tangenziale Est di Milano e Trezzo in direzione Brescia, è avvenuto un incidente all'altezza del km 152 che ha visto coinvolte due autovetture. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto compreso tra Monza e Trezzo il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda in direzione Brescia. Agli utenti in viaggio verso Venezia si consiglia di utilizzare la A58 Tangenza Est Esterna di Milano, quindi di proseguire in A35 Bre-Be-Mi per poi rientrare in A4. (Com)