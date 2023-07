Ucraina: Johansson propone rinnovo direttiva su protezione temporanea fino a marzo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, ha proposto di rinnovare la direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati ucraini fino a marzo 2025. Ad annunciarlo la stessa Johansson nel corso della conferenza finale del Consiglio informale Giustizia e Affari interni a Logrono, in Spagna. "Questa è una delle più grandi crisi di rifugiati che stiamo gestendo. E l'abbiamo gestita in un modo molto migliore di quanto credo si potesse pensare prima dell'inizio della guerra. In questo momento stiamo ospitando più di 4 milioni di ucraini nell'Unione Europea. Naturalmente ci sono delle sfide, ma devo elogiare e ringraziare tutti gli Stati membri per i loro sforzi, perché è davvero impressionante quanto hanno fatto, quanti bambini ora frequentano le scuole europee negli Stati membri, quanti ucraini stanno già lavorando nel mercato del lavoro dell'Ue", ha dichiarato. "Oggi ho detto ai ministri che proporrò di prolungare la direttiva sulla protezione temporanea fino al marzo 2025. Spero che questa proposta possa essere inviata al Consiglio già a settembre, in modo da avere una pianificazione adeguata per i rifugiati, ma anche per gli Stati membri, in modo da poter continuare a dare un forte sostegno agli ucraini", ha concluso Johansson. (Beb)