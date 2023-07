Finanza: Adiconsum su Ddl Capitali, tutelare i piccoli risparmiatori e gli azionisti di minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl Capitali in discussione alla commissione Finanze del Senato contiene la proposta di potenziare le azioni a voto plurimo, da tre a 10 voti per azione. Nel 2014 l'Italia ha scelto il cosiddetto opt-in: le assemblee possono deliberare la maggiorazione, ma in regime di default è un'azione-un voto. È uno strumento controverso a livello internazionale ed alcuni Stati lo consentono, altri lo vietano. La Francia ad esempio ha scelto l'opt-out: la maggiorazione è automatica, chi non la desidera deve rinunciare con delibera assembleare. “Il potenziamento a 5 o addirittura a 10 voti del voto maggiorato – afferma Carlo De Masi presidente nazionale di Adiconsum - causerebbe uno sconquasso sugli assetti proprietari di molte società e un incremento esponenziale della separazione tra proprietà e controllo: a 10 voti per azione, basta il 9 per cento del capitale per controllare l'assemblea ordinaria e il 16 per cento per la straordinaria”. “Il faro da seguire – afferma Carlo Piarulli capo dipartimento nazionale credito e finanza di Adiconsum - è la tutela dei risparmiatori, che resta decisiva: affinché sia garantita, serve un mercato dei capitali efficiente e funzionante”. L'ipotesi, che si è fatta strada in Senato in queste settimane, è comunque di introdurre nelle società il voto maggiorato, innovando così il fondamentale principio “una azione, un voto”. “La deroga al principio “una azione – un voto” – conclude Carlo De Masi - applicabile a società già quotate, con una previsione di “voto maggiorato” e cambiando le regole del gioco a gioco iniziato, accentua il rischio di condotta opportunistica dei soci con partecipazioni qualificate, perché amplia la forbice tra potere di voto e quota di capitale detenuta e aumenta il rischio che l’azionista “maggiorato” si avvantaggi a spese della società e della minoranza azionaria, configurando un vero e proprio “esproprio” ai danni della minoranza”. Peraltro, gli istituti giuridici di moltiplicazione del voto sono strumenti che riducono la contendibilità delle aziende quotate e quindi una previsione ex lege volta a rafforzare il controllo colpisce anche il mercato, gli investitori e la prosperità delle aziende stesse, che assisterebbero ad una contrazione degli scambi sui propri titoli e una correlata diminuzione del valore di mercato delle azioni (meno OPA sulle società e nessun interesse da parte degli investitori “rafforzati” ad incrementare la propria quota), che colpirebbe in particolar modo i piccoli risparmiatori che non usufruirebbero più dei rialzi fisiologici connessi alla movimentazione dei titoli.(Com)