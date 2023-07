Ambiente: Pichetto, soddisfazione per via libera Cipess a 20 milioni a promozione sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella seduta di oggi, ha programmato fondi per circa 20 milioni di euro complessivi che andranno a vantaggio di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile. Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. “Proprio nei giorni in cui alle Nazioni Unite a New York si tiene l’annuale Forum di alto livello per lo sviluppo sostenibile a cui ha partecipato anche il nostro Ministero – ha detto il Ministro – questo è un passo che dimostra la coerenza italiana”. Diversi gli interventi volti ad aumentare la consapevolezza dei cittadini su uno sviluppo sostenibile autenticamente a misura d’uomo e ambiente. Si va dalla valorizzazione e coinvolgimento del ruolo dei territori per una maggiore coerenza delle politiche, al finanziamento di progetti di ricerca. Per riuscirci, si punta al coinvolgimento delle università e del mondo della cultura, delle Regioni e delle città, promuovendo forme di collaborazione per lo sviluppo di progetti dedicati. “Vogliamo coinvolgere i cittadini – aggiunge Pichetto – e per questo motivo finanziamo campagne di sensibilizzazione sulla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030. Le misure decise oggi dal Cipess guardano con attenzione ai giovani, per favorirne la partecipazione a processi che portino le imprese su un percorso più sostenibile, anche attraverso forum dedicati. Tutto questo, naturalmente – conclude il Ministro - senza trascurare il ruolo essenziale della ricerca. Insomma, dalla riunione del Cipess di oggi giunge un’ulteriore dimostrazione della determinazione di questo governo a costruire un percorso di sostenibilità solido ed efficace, ma ispirato alla concretezza e tagliato sulle caratteristiche del nostro Paese”. Nella stessa seduta è anche stata presentata la Relazione annuale sullo stato di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile relativa alle annualità 2021 – 2022 che, per il biennio presentato, assume una valenza particolare, poiché racconta l’ampio processo di revisione condotto, tanto a livello nazionale nel processo di aggiornamento della Strategia nazionale, quanto a livello internazionale per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (Com)