Francia: Parigi accorderà status di rifugiati a disertori russi

- La Francia è pronta ad accordare lo status di rifugiati ai soldati russi che si sono rifiutati di combattere in Ucraina, in base alla dottrina della Corte nazionale del diritto d'asilo (Cnda). È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Cnda. "I russi che scappano dalla mobilitazione per la guerra in Ucraina e i mobilitati che hanno disertato possono ottenere lo status di rifugiato", si legge nella nota. "Un cittadino russo chiamato nel quadro di questa mobilitazione è suscettibile di commettere direttamente o indirettamente dei crimini di guerra", continua il comunicato. La Corte ha però respinto la richiesta di un russo che si è presentato come disertore, sostenendo che i documenti presentati non erano sufficienti a provare il suo status.(Frp)