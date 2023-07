Giubileo: assessore Bilancio Lazio, buon lavoro a presidente commissione Speciale Simeoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota l'assessore al Bilancio del Lazio, Giancarlo Righini, augura "buon lavoro al consigliere Giorgio Simeoni che questa mattina ha presieduto la prima seduta della commissione Speciale Giubileo 2025. Sono convinto che grazie alla sua grande esperienza - prosegue - l'amico Simeoni saprà proporre importanti iniziative per far sì che un evento unico per la nostra città, come il Giubileo, possa diventare un'opportunità di sviluppo e di ritorno economico per l'intera Regione". (Com)