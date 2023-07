Sanità: Cisal, puntare su formazione e nuove competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Nel condividere gli obiettivi del Governo pianificati verso questo settore, strategico per il Paese non solo a livello economico ma anche sotto il profilo della sicurezza e della tenuta del sistema sanitario, abbiamo ribadito come occorra continuare a puntare sempre di più sulla formazione e sulle nuove competenze dei lavoratori, favorendo, altresì, la ricerca in sincronia col mondo universitario. Crediamo, altresì, che il sostegno alle imprese debba essere assicurato in relazione ai risultati che le stesse potranno ottenere anche in termini di occupazione prodotta”. Lo sottolinea la delegazione Cisal e Fialc Cisal rappresentata da Luca Gaburro e Giuseppe Graniti nel corso del secondo tavolo per il settore farmaceutica e biomedicale presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)