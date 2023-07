Caldo: Cgil, situazione ad alto rischio per lavoratori, servono interventi immediati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo sia indispensabile fronteggiare l'emergenza con interventi immediatamente operativi e contemporaneamente è fondamentale individuare delle misure strutturali perché il riscaldamento climatico non è un evento eccezionale". Lo ha detto la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David al termine dell'incontro di oggi con la ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, su salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori alla luce delle temperature elevate. Per la dirigente sindacale "la situazione è ad alto rischio, come dimostrano i drammatici eventi di questi giorni, sia per chi lavora all'aperto che nei capannoni: dagli edili ai rider, dagli agricoli agli operatori dell'igiene ambientale, dagli operai dell'industria alla logistica, ai mezzi di trasporto". "La Cassa integrazione per temperature elevate va resa immediatamente fruibile e – ha proseguito Re David – gli interventi devono essere immediatamente efficaci, come deve essere vincolante l'interruzione delle attività quando non ci sono le condizioni, altrimenti non si affronta l'emergenza. Vedremo nell'incontro annunciato per lunedì prossimo se ci sarà risposta alle esigenza di tempestività". "Inoltre – ha aggiunto –, la ministra ha dato particolare valore all'utilizzo dello smart working che però non riguarda le categorie di lavoratori più esposti". "Per noi restano fondamentali, oltre all'intervento normativo, le misure da concordare nelle aziende con i sindacati in merito all'organizzazione del lavoro e sulla verifica di tutti i dispositive da mettere a disposizione dei lavoratori, gratuitamente, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro", ha concluso Re David. (Rin)