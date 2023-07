Carceri: Delmastro, 24 nuovi agenti a Trapani e quattro a Favignana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla casa circondariale di Trapani arriveranno a breve 24 nuovi agenti, alla casa di reclusione di Favignana 4 nuovi agenti. Questo a seguito del corso di formazione per 1479 allievi che si sta concludendo. Nei mesi a seguire continueranno ad arrivare agenti, essendo "in cantiere" un corso da 1758 allievi, un altro da 1713 e uno scorrimento delle graduatorie per 330 allievi, senza contare ulteriori 1000 assunzioni extra. Questo è lo sforzo del Governo in una corsa titanica contro il tempo, dopo aver ereditato dagli esecutivi precedenti una situazione assunzionale che era da terzo mondo". Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Trapani. "Dal punto di vista strutturale a Trapani faremo degli interventi già programmati sul muro di cinta per i sistemi anti-drone. Interverremo inoltre sulle celle detentive di isolamento. Rendere le carceri impermeabili significa garantirne la sicurezza", ha aggiunto.(Rin)