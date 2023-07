Cultura: musica, cinema all'aperto e teatro, parte con i Maneskin il fine settimana "caldo" a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo fine settimana nella Capitale all'insegna di una variegata offerta culturale. Grande musica allo stadio Olimpico di Roma, con il ritorno, oggi e domani, della band romana dei Maneskin che registra nei due live il tutto esaurito. Prosegue anche la programmazione di Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sul palco all'aperto della Cavea in arrivo domani lo spettacolare Shine-Pink Floyd Moon, l'opera rock del coreografo/regista Micha Van Hoecke, con l'accompagnamento musicale dal vivo dei Pink Floyd Legend e i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani. Sabato poi è la volta di Levante che presenterà dal vivo il nuovo album Opera futura e i suoi successi che hanno caratterizzato dieci anni di carriera; il 23 luglio sul palco, per l'unica data italiana, i Deus considerati tra le band europee più importanti e innovative degli anni Novanta, per la presentazione del disco How To Replace It. Il 24 luglio protagonista sarà Jacob Collier, polistrumentista che a 28 anni ha già vinto 5 Grammy Awards; infine il 25 luglio sul palco Daniele Silvestri, che porta in tour la sua Estate X, accompagnato dalla sua sorprendente ed eclettica band. (segue) (Rer)