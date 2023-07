Cultura: musica, cinema all'aperto e teatro, parte con i Maneskin il fine settimana "caldo" a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Caracalla Festival 2023, la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Sul palcoscenico del Teatro Grande, sabato alle 21 (con repliche 25 e 28 luglio; 2, 4 e 9 agosto) torna La Traviata, opera in tre atti con musiche di Giuseppe Verdi, nell'allestimento firmato nel 2018 da Lorenzo Mariani che ambienta la vicenda parigina, tratta da La dame aux camélias di Dumas figlio, negli anni Sessanta de la Dolce vita, omaggiando la Roma di Federico Fellini. Per gli immancabili appuntamenti con la musica pop, invece, a salire sul palcoscenico del Teatro Grande il 24 luglio alle 21 sarà Massimo Ranieri con il suo "Tutti i sogni ancora in volo" Tour. Nel parco della Casa del Jazz prosegue fino al 6 agosto la 33esima edizione de "I Concerti nel Parco, Estate 2023" lo storico festival a cura dall'omonima Associazione culturale. Passando al cinema, nell'ambito di Viva il Cinema l'iniziativa realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, per portare la settima arte nelle periferie della Capitale, inaugura questa settimana, da oggi al 3 agosto, nel comprensorio del Santa Maria della Pietà a Monte Mario, l'ultima delle tre arene cinematografiche all'aperto previste dal progetto. (segue) (Rer)