Cultura: musica, cinema all'aperto e teatro, parte con i Maneskin il fine settimana "caldo" a Roma (3)

- Giunge a termine, invece, la programmazione dell'Arena al Corviale, dopo quella dell'Arena di Tor Bella Monaca conclusasi la settimana scorsa. Nell'Arena di Santa Maria della Pietà, nel Municipio Roma XIV, al via la nuova programmazione con le proiezioni di: "Il Traditore" di Marco Bellocchio che introdurrà il film, questa sera, a Pazza gioia di Paolo Virzì che incontrerà il pubblico il 21 luglio. A cura della Fondazione Cinema per Roma prosegue nel suggestivo Parco degli Acquedotti, via Lemonia, angolo via Appio Claudio, nel VII Municipio, la programmazione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto di circa mille posti. Ogni sera, a partire dalle ore 21:15, il pubblico potrà assistere alla proiezione di un film proposto da una delle tre rassegne in calendario. Alcune proiezioni verranno anche presentate da registi, autori, attori e critici. La rassegna Roma, che riserva uno speciale omaggio alla città, propone il prossimo 22 luglio "Una giornata particolare", capolavoro di Ettore Scola: a presentare il film ci sarà Silvia Scola, sceneggiatrice e figlia del grande regista. Il 23 luglio il pubblico potrà assistere a "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, uscito proprio 10 anni fa. Per la rassegna Restauri, dedicata a una serie di celebri titoli in versione restaurata, saranno proiettati: domani "Apocalypse Now-Final Cut" di Francis Ford Coppola e il 25 luglio "Thelma & Louise" di Ridley Scott. La terza rassegna "Compleanni" - che intende celebrare il compleanno di grandi personaggi e di film entrati nella storia del cinema - propone oggi in occasione degli 80 anni di Robert De Niro, il film "Casinò" di Martin Scorsese; il 24 luglio, per i 90 anni di Roman Polanski il suo film "The Pianist". (segue) (Rer)