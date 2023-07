Cultura: musica, cinema all'aperto e teatro, parte con i Maneskin il fine settimana "caldo" a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, inoltre, la programmazione estiva della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Roma: ogni sera, alle 21:30, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all'aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà una proiezione a ingresso gratuito. Questa settimana al via la rassegna "Dance Dance Dance" che proporrà una selezione di iconici esempi del genere musical e appassionanti storie raccontate attraverso i linguaggi del ballo e del canto. Questa sera in scena "Moulin Rouge" di Baz Luhrmann; domani "Flashdance" di Adrian Lyne; e domenica "Saturday Night Fever" di John Badham. Il 23 luglio "Grease" di Randal Kleiser; il 25 luglio "West Side Story" di Jerome Robbins e Robert Wise. Il cinema incontra il teatro anche nell’ultimo fine settimana di programmazione della Rassegna cinematografica dal titolo Luglio sotto un sipario di stelle al Teatro India che, dopo il ciclo di proiezioni dedicate a Mario Martone e Toni Servillo, ospita nell’Arena del Teatro India, dal 20 al 23 luglio, alle ore 21, un omaggio ad Anna Magnani. L’attrice premio Oscar per La rosa tatuata di Daniel Mann, considerata una delle maggiori interpreti della storia del cinema, sviluppa e perfeziona la sua arte proprio attraverso il teatro, fra prosa e rivista, lavorando fra gli altri con Dario Niccodemi, i fratelli De Rege, Totò, Franco Zeffirelli e Gian Carlo Menotti. (segue) (Rer)