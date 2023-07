Cultura: musica, cinema all'aperto e teatro, parte con i Maneskin il fine settimana "caldo" a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nella sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere il 22 e 23 luglio, alle 11 e alle 17, tornano gli appuntamenti con "Weekend stellari", le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un'occasione per avventurarsi alla scoperta dell'universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, nell'ambito della mostra in corso Erratico "30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante" il 22 luglio alle 10 l'artista Silvana Volpato condurrà il laboratorio gratuito "La pittura botanica" per famiglie e principianti dedicato alla realizzazione di taccuini naturalistici. Il ciclo Archeologia in Comune propone due appuntamenti: il 22 luglio la visita guidata a cura di Sergio Palladino a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani Monte dei cocci, il gigantesco accumulo volontario, formatosi tra il I e il III secolo d.C., composto esclusivamente da frammenti di anfore; e il 25 luglio la visita guidata a cura di Carla Termini al Mausoleo di Monte del Grano, così chiamato per la sua forma di moggio di grano rovesciato. Si tratta di un sepolcro appartenuto a un personaggio di alto rango, costituito da un corridoio lungo 21 metri, con pareti in laterizio e volta a botte, e da una camera funeraria a pianta circolare coperta a cupola. (Rer)