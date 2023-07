Cina-Algeria: prosegue la visita di Tebboune, annunciati 36 miliardi di dollari di investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e della promozione delle esportazioni dell'Algeria, Taieb Zitouni, ha annunciato la creazione da parte della Cina di una fabbrica di auto elettriche nel Paese nordafricano. La Cina è al primo posto nel commercio con l'Algeria, con un volume di scambi considerevole, ha aggiunto il ministro, affermando che la visita e gli accordi raggiunti apriranno vaste prospettive nei settori della produzione, degli investimenti, dell'esportazione, dell'importazione, nonché di altri aspetti strategici e geopolitici aspetti. Il ministro del Commercio ha auspicato che gli accordi strategici siglati consentano all'Algeria di diventare una piattaforma per gli scambi in Africa e nel mondo arabo, rafforzando così i legami con la Cina. Secondo il ministro, è stato raggiunto un accordo preliminare con la commissione mista, che mira a stabilire un elenco di merci da esportare in Cina, con l'obiettivo di ristabilire un equilibrio tra esportazioni e importazioni, che attualmente pendono a favore della Cina. Zitouni ha anche confermato che ieri è stato raggiunto un accordo con il ministro del Commercio cinese per individuare le materie prime disponibili in Algeria e necessarie alla Cina per avviare le operazioni di esportazione. (segue) (Ala)