Cina-Algeria: prosegue la visita di Tebboune, annunciati 36 miliardi di dollari di investimenti (3)

- Sempre nella giornata di ieri, Tebboune ha incontrato il primo ministro della Repubblica popolare cinese, Li Qiang, presso il Palazzo del popolo, a Pechino, nel suo secondo giorno di visita ufficiale in Cina. Durante i colloqui, Tebboune ha dichiarato che l'Algeria, mediante il partenariato strategico con la Cina cerca di rafforzare il proprio ruolo in Africa e nel mondo. Il presidente algerino, inoltre, si è congratulato con il premier per i progetti strategici di investimento che la Cina intende portare avanti in Algeria, come la ferrovia Gara Djebilet-Bechar e l'impianto di produzione di batterie al litio. Da parte sua, il primo ministro cinese ha sottolineato che la visita di Tebboune riflette la profondità delle relazioni tra i due Paesi. Nella stessa giornata di oggi, Tebboune ha incontrato il presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale popolare cinese, Zhao Leji. Durante l’incontro, il presidente algerino ha manifestato l’intenzione di creare una commissione congiunta per sviluppare il partenariato tra Algeria e Cina e trarre vantaggio dall'esperienza economica, politica e militare di Pechino. (segue) (Ala)