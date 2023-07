Cina-Algeria: prosegue la visita di Tebboune, annunciati 36 miliardi di dollari di investimenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ha un marcato significato economico, considerando la presenza dei rappresentanti di almeno 150 aziende algerine al seguito di Tebboune. La nazione nordafricana ha un'importanza strategica per la Cina, che dipende soprattutto dalla sua posizione nel Mar Mediterraneo. Le relazioni tra Pechino e il Fronte di liberazione nazionale al governo in Algeria risalgono alla fine degli anni Cinquanta. Nel 2014, l’Algeria è stato il primo Paese arabo a stipulare con la Cina un partenariato strategico globale. Gli accordi in materia di sicurezza sin qui raggiunti da Pechino hanno suscitato diffuse preoccupazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, che hanno contestato con forza soprattutto l’intesa recentemente stipulata con le Isole Salomone. (segue) (Ala)