Cina-Algeria: prosegue la visita di Tebboune, annunciati 36 miliardi di dollari di investimenti (6)

- Vale la pena ricordare che l’Algeria fa parte, con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto, dei cinque Paesi arabi che hanno chiesto l’adesione al gruppo Brics, che include, per ora, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. La medesima richiesta, inoltre, è stata presentata da Iran, Indonesia, Bangladesh e Argentina. Algeri, lo scorso 27 marzo, aveva ricevuto da Pechino il via libera per l’accesso al gruppo, come aveva annunciato l’ambasciatore della Repubblica popolare ad Algeri, Li Jian. Cina e Algeria, aveva sottolineato Li Jian in un messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale su Twitter, “sono legati da una solida amicizia tradizionale e trattano sempre l’uno con l’altro in modo egualitario e paritetico, senza che l’uno mini gli interessi dell’altro”. Questo, aveva spiegato l’ambasciatore cinese, “dimostra l’alto livello delle relazioni bilaterali”, visibile anche dalla forte presenza di Pechino nell’economia algerina”. Secondo il diplomatico, “l’Impero del Centro (nome con cui si autodefinisce la Cina), ad esempio, è il primo partner dell’Algeria nel settore delle infrastrutture, grazie a iniziative di spicco quali la Grande moschea di Algeri, l’autostrada est-ovest e il complesso olimpico di Orano”. Il diplomatico aveva sottolineato inoltre che “nel settore commerciale, dal 2013 la Cina è per l’Algeria il primo Paese esportatore, dal momento che offre prodotti di qualità a prezzi sostenibili per i consumatori algerini”. (Ala)