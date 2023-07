Lombardia: Pazzali, Bergamo-Brescia capitale cultura 2023, numeri dimostrano attese superate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aspettativa che avevamo all'inizio del progetto, due anni fa quando è stato lanciato, era di valorizzare l'attrattività di due bellissime città severamente colpite dalla pandemia. I numeri diffusi oggi sulle presenze turistiche e sulla partecipazione alle iniziative culturali ci dimostrano che non solo le attese sono state soddisfatte, ma ampiamente superate". Così ha dichiarato Enrico Pazzali, presidente comitato Bergamo – Brescia, capitale italiana della cultura 2023 a commento dei dati sulle presenze turistiche e sulla partecipazione agli eventi. Anche Expo2015 è stato punto di partenza per favorire la crescita del turismo a Milano, "che oggi supera i 10 milioni di visitatori all'anno", Bergamo – Brescia capitale italiana della cultura 2023 "è volano di sviluppo che attrae considerevoli flussi di turisti dall'Italia e dall'estero. È una grande soddisfazione per tutto il comitato, che ho il privilegio di guidare, leggere questi dati, sapendo che abbiamo di fronte a noi ancora sei mesi ricchi di iniziative e opportunità per risultati ancora più significativi" conclude Pazzali. (Com)