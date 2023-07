Pnrr: Borghi (Azione-Iv), e meno male che erano pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos sul Pnrr continua e il governo fornisce rassicurazioni che non rassicurano affatto: il piano è una enorme occasione per l'Italia che rischia di andare sprecata a causa dell'incapacità dell'esecutivo". Lo afferma Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. "Il ministro Fitto sostiene che quei 500 milioni destinati agli alloggi saranno recuperati nella quarta rata ma, se si continua così, la verità è che quei fondi andranno persi. E meno male che erano pronti!", conclude il parlamentare. (Rin)