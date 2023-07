Roma: Melito-Corbucci (Pd), su decentramento amministrativo serve aiuto territori e cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al decentramento amministrativo di Roma "occorre che da questa riforma scaturisca un vero passo avanti" che "renda i Municipi in grado di esercitare in via esclusiva le competenze che lo statuto e il regolamento riconoscono loro". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini del Partito democratico, Riccardo Corbucci e Antonella Melito. "Il 19 luglio si è svolto alla Festa dell'Unità di Roma un importante dibattito sullo stato e le prospettive della riforma del regolamento del decentramento, attualmente completata in bozza ad esito del prezioso lavoro svolto dallo staff dell'assessorato, del dipartimento competente nonché dei Tavoli costituiti presso l'Osservatorio cittadino del decentramento - spiegano -. Due ore di sincero e libero confronto di opinioni tra i relatori concluso dall'intervento dell'assessore Andrea Catarci che, pur evidenziando le principali positività della riforma e la necessità di portarla all'approvazione ed attuazione come valore qualificante di questa amministrazione, non ha esitato a denunciare gli intoppi che stanno frenando il suo avanzamento", spiegano. (segue) (Com)