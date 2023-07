Roma: Melito-Corbucci (Pd), su decentramento amministrativo serve aiuto territori e cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma - proseguono Melito e Corbucci - occorre urgentemente raccogliere l'unanime appello che ha unito tutti gli interventi, perché da questa riforma scaturisca un vero passo avanti, in attuazione delle linee programmatiche del sindaco, rendendo i Municipi in grado di esercitare in via esclusiva le competenze che lo statuto ed il regolamento riconoscono loro, lasciando alle strutture centrali il potere di indirizzo, di controllo e la potestà sostitutiva. Per imprimere questa precisa direzione alla riforma è necessaria una fase di rapida verifica sul testo regolamentare approntato al fine di programmare, entro la consiliatura, gli interventi mirati a garantire l'efficienza complessiva delle strutture municipali, l'assunzione in esclusiva delle competenze e la necessaria autonomia gestionale nell'ambito della salvaguardia dell'unicità della politica cittadina", sottolineano. (segue) (Com)