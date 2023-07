Pnrr: Turco (M5s), spesi 2 miliardi su 33 nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo ben capito se il capogruppo di Fratelli d'Italia Foti sia in vena di boutade o meno, quando si diverte a rivendicare le vittorie sin qui inesistenti del governo sul Pnrr. Intanto, rammentiamo a lui e ai suoi colleghi di maggioranza che dei 33 miliardi a disposizione per il 2023 finora ne sono stati spesi soltanto due, come ha certificato l'ufficio Studi della Camera. Quindi, se di flop parliamo, su di esso c'è l'autografo di Giorgia Meloni". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Mario Turco.(Com)