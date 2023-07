Ue: Consiglio aggiujnge 18 persone e 5 entità in lista sanzioni per violazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha imposto misure restrittive contro 18 persone e 5 entità nell'ambito del regime di sanzioni globali dell'Ue in materia di diritti umani. I sanzionati sono stati aggiunti all'elenco delle misure restrittive in virtù della loro responsabilità in gravi violazioni e abusi dei diritti umani in Afghanistan, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Ucraina e Russia. Sei persone sono state inserite nell'elenco per varie forme di violenza sessuale e di genere. Tra questi, i ministri talebani ad interim dell'Educazione e della Giustizia e il presidente della Corte suprema dell'Afghanistan per il loro ruolo nel privare le ragazze e le donne afghane del diritto all'istruzione, l'accesso alla giustizia e alla parità di trattamento tra uomini e donne. Le misure riguardano anche un alto ufficiale delle forze armate del Sud Sudan, una figura di spicco del Fronte popolare per la rinascita della Repubblica Centrafricana e un comandante della 30a Brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe, perché hanno commesso attacchi diffusi contro la popolazione civile nei Paesi in cui hanno operato, che includevano sistematicamente la violenza sessuale e di genere, anche come mezzo per terrorizzare la popolazione. L'Ue ha inoltre imposto misure restrittive nei confronti di altre dodici persone e cinque entità, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia. Le misure riguardano coloro che hanno abusato della tecnologia di riconoscimento facciale per arresti arbitrari di massa in Russia, nonché le sentenze politicamente motivate contro i politici dell'opposizione, gli attivisti per la democrazia e i critici espliciti del Cremlino Aleksej Navalnyj e Vladimir Kara-Murza. (segue) (Beb)