Ue: Consiglio aggiujnge 18 persone e 5 entità in lista sanzioni per violazione diritti umani (2)

- Questi elenchi includono vari enti legati alla città di Mosca, un ministro del governo della città e un vicesindaco, tre società che producono o organizzano gare d'appalto per la fornitura di sistemi di riconoscimento facciale. Gli elenchi riguardano anche persone responsabili della gestione della colonia penale in cui è detenuto Navalnyj dopo la sua condanna per motivi politici nel marzo 2022 e un ufficiale del Servizio di sicurezza federale della Federazione russa (Fsb) personalmente coinvolto nel tentativo di assassinare Vladimir Kara-Murza attraverso l'uso di una neurotossina. Complessivamente, le misure restrittive dell'Ue nell'ambito del regime globale di sanzioni per i diritti umani si applicano ora a un totale di 61 persone e 20 entità. Le persone designate sono soggette al congelamento dei beni. Ai cittadini e alle società dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'Unione europea. (Beb)