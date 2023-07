Lombardia: Romani, "Mondadizza Music Week" promuove il talento di giovani musicisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’iniziativa di grande valore- ha detto Federico Romani - che promuove il talento di giovani musicisti nel suggestivo contesto paesaggistico della Valtellina: la musica si intreccia alla storia e alle tradizioni, permettendoci di scoprire una bellissima Lombardia”. “Si rinnova una tradizione che mette insieme cultura, territorio e turismo, tutti obiettivi perseguiti quotidianamente dal Consiglio regionale” ha sottolineato Carlo Borghetti, che l’anno scorso partecipò all’evento suonando il pianoforte, sua grande passione. “Una delle novità di quest’anno sono i diversi eventi open air: concerti alla fine di passeggiate, visite guidate e percorsi di trekking. Il focus che abbiamo scelto per questa edizione, d’accordo anche con le Istituzioni locali, è infatti quello di coniugare musica e territorio”, ha spiegato Enrica Ciccarelli. “Per me – ha aggiunto Eleonora Volpato, che nell’occasione si è esibita con l’arpa celtica - è una settimana di grande integrazione fra musica e natura, che mi permette di esprimere al meglio la passione per l’arpa e l’amore per l’ambiente". (Com)