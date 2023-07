Energia: Serbia, Transnafta progetta ampliamento terminal per rifornire la rete degli oleodotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infrastruttura di trasporto (pipeline) è correlata ad un terminal a Novi Sad con quattro serbatoi di greggio da 10 mila metri cubi ciascuno, il centro di snodo logistico e la stazione di pompaggio, la stazione di misurazione a Pancevo e otto stazioni di sosta lungo il percorso. Uno dei compiti principali della società è fornire il trasporto continuo e sicuro di greggio per le esigenze di Nis (Naftna Industrija Srbije), la compagnia petrolifera nazionale, controllata al 56 per cento dalla russa Gazprom Neft a fronte della quota del 30 per cento in mano allo Stato serbo e di quella del 14 per cento in mano agli azionisti. (Seb)