Zaki: Battaglia (Pd), sua liberazione ottima notizia, lo attendiamo a Roma

- La liberazione di Patrick Zaki "è una bellissima notizia. Non ci doveva essere alcuna condanna perché Zaki non ha commesso nessun reato. Adesso siamo felici che sia definitivamente libero. Lo aspettiamo a Roma, cittadino onorario della Capitale e soprattutto cittadino libero". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Pd, Erica Battaglia. "Lo aspettiamo per rivendicare le battaglie che dobbiamo portare ancora avanti per affermare i diritti civili, per quelli dei detenuti, per la verità e la giustizia, ovunque nel mondo", aggiunge. (Com)