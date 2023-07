© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire le operazioni di rimozione di un ordigno bellico nel territorio di Chivasso (To), domenica 23 luglio la statale 11 'Padana Inferiore' sarà chiusa al traffico tra Brandizzo e Chivasso a partire dallo svincolo di Brandizzo/Gassino (km 15,800). La chiusura sarà in vigore dalle 5 alle 17.(Rpi)