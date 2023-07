Brasile: esercito avvia processo per acquisto di droni kamikaze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Brasile si interessano all'acquisto di droni kamikaze. Tramite l'ufficio di Washington, negli Stati Uniti, l'esercito ha richiesto una quotazione internazionale per valutare la possibilità di acquisito di droni kamikaze. Lo riferisce il quotidiano "OGlobo". La quotazione internazionale è una sorta di richiesta di preventivo globale aperto alla partecipazione di fornitori di armi nazionali e internazionali. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 luglio. Le forze armate brasiliane vogliono incorporare due tipi di munizioni al proprio arsenale: uno a corto raggio, almeno 10 chilometri, e un altro di medio raggio, di circa 40 chilometri. In totale, l'esercito vorrebbe acquistare 14 dispositivi. (segue) (Brb)