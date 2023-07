Brasile: esercito avvia processo per acquisto di droni kamikaze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta comprende anche i centri di controllo e lancio, le cariche esplosive, il simulatore di missione, oltre all'addestramento del personale militare che opererà le armi. La formazione dovrebbe essere offerta in Brasile. I dispositivi sono sempre più usati nei conflitti armati moderni, come la guerra in Ucraina, per la loro ampia capacità distruttiva e il basso costo. Questi modelli di velivoli senza pilota a bordo sono "auto-distruttibili" e sono usati in missioni tradizionali e come munizioni. Al termine di una missione, il drone inizia a funzionare come un missile, puntando e cadendo sul bersaglio. Sono molti i produttori che offrono queste armi sul mercato internazionale. (Brb)