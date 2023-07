Sanità: siglata convenzione tra ospedale Sant'Andrea e tre Asl per rafforzare rete nel territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata siglata oggi la convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma e le Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 4 e Roma 5 per il consolidamento dei percorsi di transitional care e il rafforzamento della rete ospedale-territorio. "Un patto - si legge in una nota della Asl Roma 1 - tra l'Azienda ospedaliero-universitaria, struttura ad alta specializzazione e policlinico della rete Sapienza, e le strutture di assistenza delle tre Asl territorialmente adiacenti per favorire continuità e coerenza nella presa in carico del paziente". Nodi strategici della rete sono le Centrali Operative, presenti rispettivamente nell'Azienza ospedaliero-universitaria e nelle tre Aziende territoriali della Regione Lazio: team multiprofessionali che operano in stretto collegamento per facilitare i processi di ricovero e dimissione. Una collaborazione strutturata che si sostanzia nella condivisione di strumenti, anche digitali, e criteri valutativi, utilizzati per pianificare e gestire sinergicamente la transizione da un setting assistenziale ad un altro, dando continuità alle cure dei pazienti quando vengono trasferiti da una struttura a un'altra, o da un livello di intensità di cura a un altro, o attivando forme di consulto o teleconsulto tra professionisti".(Com)