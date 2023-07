Milano: Rozza (Pd), chiesto motivo del ritardo nella legge su sicurezza personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Sanità, dopo aver espresso tutta la nostra solidarietà al medico che ieri è stato aggredito, abbiamo chiesto di convocare l'assessore e il direttore generale per capire il motivo di tanto ritardo nell'applicazione della legge che abbiamo votato ormai tre anni fa, proprio per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. Se la ritengono una legge sbagliata lo dicano e la sottopongano a ulteriori modifiche, altrimenti ci spieghino perché non sono ancora uscite neanche le linee guida" così la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza interviene in merito all'aggressione avvenuta ieri nei confronti di un medico, in un reparto del Policlinico di Milano. "Un fatto gravissimo che purtroppo però non è certo una eccezione, perché le aggressioni nelle strutture sanitarie stanno diventando sempre più frequenti e sempre più pesanti, al punto che nessun operatore si può ritenere più al sicuro – incalza Rozza - e non è un caso se molti decidono di scappare dagli ospedali". (Com)