Cipess: Morelli, autorizzati ulteriori 9,99 milioni euro per collegamento Lecco-Bergamo

- Il Cipess "ha autorizzato ulteriori 9,99 milioni di euro di contributo pubblico, che portano a 49,99 milioni di euro il totale del finanziamento aggiornato per il collegamento Lecco-Bergamo". Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, al termine del comitato per la programmazione e il coordinamento della politica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) che si è riunito oggi. "Potenziare i collegamenti è uno dei nostri obiettivi principali, è un segnale di attenzione per cittadini e per pendolari. Intendiamo continuare con determinazione nell’intento di fare dell’Italia un Paese moderno e con una mobilità sempre più efficiente", conclude Morelli. (Rin)