Russia: Navalnyj, il conflitto in Ucraina è "la guerra più stupida e insensata del 21mo secolo"

- L'attuale conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina è "la più stupida e insensata del 21mo secolo". Lo ha dichiarato il dissidente russo Aleksej Navalnyj. Lamentando la rovina del Paese, Navalnyj ha affermato che ormai la Russia "si rannicchia in una pozza di fango o sangue, con ossa rotte, con una popolazione mendicante e derubata, e intorno ci sono decine di migliaia di morti nella guerra più stupida e insensata del 21mo secolo", ha proseguito Navalnyj. Infine l'attivista ha espresso la speranza che "prima o poi" il Paese "risorgerà, e dipenderà da noi su cosa si baserà in futuro". (Res)