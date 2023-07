Cipess: Morelli, 5,2 milioni per metropolitana Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Grazie al Cipess "si avvicina la conclusione della realizzazione della metropolitana di Napoli, linea 1, tratta Centro direzionale - Capodichino aeroporto, grazie allo stanziamento di circa 5,26 milioni di euro". Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. “Un provvedimento - prosegue - che dimostra l’attenzione del Comitato per la programmazione economica, del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e dell’intero governo al meridione e al suo sviluppo infrastrutturale. Attenzione al Sud che non deve essere più considerato fanalino di coda, ma motore per il Paese, in continuità con quanto fatto con il ponte sullo Stretto. Battaglie sacrosante di cui gioverà l’Italia intera". (Rin)