Energia: Spagna, Endesa installa 20 punti di ricarica in centro commerciale a Siviglia

- Endesa X Way, società spagnola del gruppo Enel, ha avviato l'installazione di 20 punti di ricarica nel parcheggio del centro commerciale Torre Sevilla nella capitale andalusa, per trasformare il complesso in "una delle più grandi stazioni di ricarica per veicoli elettrici dell'Andalusia". Secondo quanto riferito in un comunicato, i punti di ricarica saranno disponibili 24 ore al giorno (se a ricarica ultraveloce e i restanti quattordici a ricarica semiveloce). Si stima che il tempo di ricarica per percorrere 100 chilometri sarà di un'ora per i caricatori semi-veloci e di cinque-sette minuti per quelli ultraveloci. Questa iniziativa fa parte del progetto eCitySevilla, condotto da Endesa insieme al governo regionale andaluso, al comune di Siviglia e al parco scientifico e tecnologico Cartuja. (Spm)