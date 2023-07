Brasile-Emirati Arabi: Brasilia ratifica accordo su scambio informazione tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha ratificato un accordo per lo scambio e la protezione reciproca di informazioni firmato con le autorità degli Emirati Arabi Uniti (Eau) il 27 ottobre 2019. Il decreto è stato pubblicato sull'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. L'accordo era stato siglato durante il primo anno di governo del presidente Jair Bolsonaro quando rappresentanti di Brasile ed Eau firmarono il memorandum di intesa per lo scambio di informazioni sul contesto imprenditoriale e sulle opportunità di investimento, nonché sulla conservazione della biodiversità, con una previsione di sviluppo dell'ecoturismo. Obiettivo dell'accordo è sviluppare iniziative congiunte in aree quali: sicurezza, economia (commercio, investimenti, industria, infrastrutture, agricoltura, trasporti e spazio), energia, turismo, cultura e sport. (segue) (Brb)