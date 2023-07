Brasile-Emirati Arabi: Brasilia ratifica accordo su scambio informazione tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel maggio di quest'anno è stato inoltre pubblicato in Gazzetta ufficiale un accordo di cooperazione e facilitazione degli investimenti raggiunto nel 2021 tra il Brasile e il governo emiratino. L'accordo mira a garantire l'applicazione della legislazione doganale delle parti e garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. La cooperazione tra i due Paesi è testimoniata dalla firma di ulteriori accordi di cooperazione da parte del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, in occasione della sua visita di stato ad Abu Dhabi nel marzo di quest'anno. La cooperazione tra i due paesi è nei settori del commercio, dello sport e della tecnologia. "La partnership tra i nostri Paesi è supportata da ricche connessioni negli ambiti più diversi, tradotti nei numeri espressivi del nostro commercio, della cooperazione nello sport e dell'intelligenza artificiale", affermava la presidenza brasiliana in un comunicato successivo alla firma. (Brb)