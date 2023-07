Brasile: Embraer conclude test in galleria del vento per 'aerotaxi' elettrici eVTOL

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer, attraverso la controllata Eve Urban Air Mobility, ha annunciato che i velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) saranno prodotti nello stabilimento dell'azienda di Taubaté, nello stato di San Paolo. L'annuncio è stato effettuato oggi, in occasione delle commemorazioni per il 150mo anniversario dell'aviere brasiliano Santos Dumont. I velivoli saranno prodotti in un'unità Embraer già esistente in città, che sarà tuttavia ampliata per poter ricevere la linea di produzione eVTOL. I primi modelli dovrebbero uscire dalla fabbrica a partire dal 2026. Eve ed Embraer hanno informato che l'ampliamento della fabbrica è ancora soggetto all'approvazione finale da parte delle autorità. "Lo stabilimento si trova in una posizione strategica, offrendo un facile accesso ad autostrade e a una linea ferroviaria. Un altro vantaggio significativo è la posizione vicino alla sede centrale di Embraer a São José dos Campos e al team di ingegneri e risorse umane di Eve, che faciliterà lo sviluppo e la sostenibilità di nuovi processi produttivi, aumentando l'agilità e la competitività dell'azienda", afferma la nota. (segue) (Brb)