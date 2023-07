Brasile: Embraer conclude test in galleria del vento per 'aerotaxi' elettrici eVTOL (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio la compagnia aveva riferito di aver concluso con successo i test in galleria del vento eVTOL. Secondo la Eve il buon risultato dei test era essenziale per procedere sulla tabella di marcia prevista per la futura produzione e autorizzazione al volo del velivolo. La compagnia ha già avviato lo scorso anno il processo di ottenimento dell'autorizzazione al volo da parte dell'Agenzia Nazionale per l'Aviazione Civile (Anac). La certificazione è necessaria per attestare che il nuovo modello di aeromobile, soddisfi i criteri legali per la navigabilità aerea. Eve prevede di certificare il suo eVTOL entro 2025 e di metterlo in commercio nel 2026. (segue) (Brb)