Brasile: Embraer conclude test in galleria del vento per 'aerotaxi' elettrici eVTOL (3)

- La Eve ha firmato già partnership con società di diversi Paesi del mondo tra quelle funzionali allo sviluppo dell'aeromobile a quelle commerciali. La società inoltre già ricevuto ordini di acquisto per 1.735 mila velivoli, per un valore complessivo di 5,2 miliardi di dollari. Confidando nell'ottenimento dei permessi al volo, Eve prevede un fatturato di 4,5 miliardi di dollari nel 2030 e una quota di mercato del 15 per cento. A dicembre 2021, inoltre, è stata annunciata la fusione tra Eve e la compagnia statunitense Zanite Acquisition. L'operazione, del valore di 2,9 miliardi di dollari, pone la società brasiliana in prima linea nella corsa globale per lo sviluppo di aerotaxi elettrici. Embraer avrà una partecipazione dell'82 per cento nella nuova società. La nuova società, Eve Holding nasce con risorse sufficienti per autofinanziarsi fino alla certificazione del proprio veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). (segue) (Brb)