Brasile: Embraer conclude test in galleria del vento per 'aerotaxi' elettrici eVTOL (4)

- Il velivolo eVTOL può trasportare fino a quattro passeggeri e un pilota, con un'autonomia di 160 chilometri (100 miglia) e una velocità massima di 320 chilometri all'ora (200 miglia). Il velivolo produce anche 100 volte meno rumore di un elicottero in crociera e 30 volte meno durante il decollo e l'atterraggio. Secondo i programmi della Embraer, con gli eVTOL sarà in grado di offrire sul mercato velivoli in grado di funzionare come un aerotaxi, offrendo viaggi più economici e meno rumorosi rispetto agli elicotteri e senza emissioni di carbonio. Nonostante la tecnologia degli aerotaxi elettrici non sia completamente sviluppata e certificata dalle autorità di aviazione, Embraer, attraverso la controllata Eve, ha già ricevuto complessivamente la richieste di acquisto per 735 eVTOL in tutto il mondo. (Brb)