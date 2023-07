Cipess: Morelli, 41 milioni per riqualificazione Polo industriale Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Cipess "41 milioni di euro, risorse del Fondo sviluppo e coesione saranno destinati alla regione Toscana per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino". Lo dice, in una nota, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, che aggiunge: "Questo intervento certifica l’attenzione che stiamo riservando al risanamento di un Polo strategico per la Regione e per l’intero Paese". (Com)