Cipess: Morelli, 5,6 milioni per crisi idrica in Abruzzo

- Il Cipess "ha destinato 5,6 milioni di euro alla regione Abruzzo, risorse del Fondo sviluppo e coesione, per il cofinanziamento di interventi a sostegno dell’innovazione e della mitigazione della crisi idrica, su cui il governo ha posto e continua a mettere la massima attenzione". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, che in una nota elenca i provvedimenti approvati oggi dal Comitato per la programmazione e il coordinamento della politica economica e lo sviluppo sostenibile, relativi alla regione Abruzzo. Il sottosegretario, inoltre, ricorda che "il Comitato, nell’ambito del sisma Abruzzo del 2009, ha deliberato il finanziamento di 470 milioni di euro per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati. Nell’ambito del programma di sviluppo Restart, ha finanziato progettualità di natura turistica e culturale a titolarità del Comune dell’Aquila. Il governo non dimentica e non abbandona i territori colpiti dal sisma e i suoi abitanti. Considero doveroso lo stanziamento di questi fondi a favore di una popolazione tenace e caparbia che più volte si è saputa risollevare dalle calamità naturali che l’hanno colpita". (Com)