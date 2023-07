Imprese: Getlink, nel primo semestre del 2023 ricavi record a 934 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Getlink, società che gestisce il tunnel che passa sotto la Manica, nei primi sei mesi dell'anno ha registrato ricavi record a 934 milioni di euro, il 64 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto si legge in un comunicato. L'utile netto è aumentato del 218 per cento, arrivando a 159 milioni di euro. Secondo quanto si legge nella nota, i risultati sono trainati soprattutto dalle attività di ElecLink, un cavo elettrico che passa sotto il canale della Manica. (Frp)